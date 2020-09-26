Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Bursa'dan sonra Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Bursa'dan sonra Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz"

26.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:47

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması Salondan dinleyici detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Bursa'dan sonra Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz" - GAZİANTEP.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması

Salondan dinleyici detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Bursa'dan sonra Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz" - GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara ve Bursa'dan sonra Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara ve Bursa'dan sonra Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara ve Bursa'dan sonra Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara ve Bursa'dan sonra Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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