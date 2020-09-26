Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Bursa'dan sonra Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz"
26.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:47
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması Salondan dinleyici detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Bursa'dan sonra Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz" - GAZİANTEP.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması
Salondan dinleyici detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Bursa'dan sonra Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz" - GAZİANTEP
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk