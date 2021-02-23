Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye son 18 yılda eğitim öğretim altyapısını dünyada en hızlı geliştiren, en hızlı yenileyen ülkelerin başında geliyor. Daha önce biz başka ülkelerin eğitim öğretim şartlarına gıptayla bakarken şimdi birçok ülke bizim eğitim öğretim imkanlarını örnek alıyor." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, eğitimde sadece altyapıyı geliştirmekle kalmadıklarını bakış açısını da yenilediklerini söyledi.

Tacik asıllı Afganistanlı yazar Halit Hüseyni'nin "Çocuklar boyama kitabı değildir, onları en sevdiğin renge boyayamazsın." ifadelerini aktaran Erdoğan, "Bizden önce maalesef Türk eğitim öğretim sistemi öğrencilerin yeteneklerini keşfetmekten ziyade onları formatlamak üzerine kuruluydu. Kılık kıyafetten müfredata kadar hemen her alanda vesayetçi, tek tipçi zihniyetin renkleri hakimdi. Yeni öğretmenlerle kadrolarımızı yenilerken eğitim öğretim sistemimizi de bu jakoben bakış açısının tasallutundan kurtarmaya çalıştık." diye konuştu.

Erdoğan, 28 Şubat ürünü 8 yıllık kesintisiz eğitim öğretim dayatmasına son verdiklerini, 4+4+4 ile eğitim öğretimi kademelere bölerek, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardıklarını söyledi.

Ortaokullarda lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçmeli dersler oluşturduklarını hatırlatan Erdoğan, öğrencilerin oldukça geniş bir yelpazede ilgi alanları ve kabiliyetlerine göre seçmeli dersler alabildiğini bildirdi. Erdoğan, "Ülkemizde bir dönem gizli saklı yürütülen Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi eğitimini tüm öğrencilerimiz için erişilebilir hale getirdik. Üniversiteye girişteki okul katkı puanlarını, katsayı farklılıklarını, yıllarca marjinal örgütler tarafından istismar edilen üniversite harçlarını biz kaldırdık. Böylece eğitim öğretim sistemimizin tüm gücünü ve enerjisini başka şeyler yerine sadece çocuklarımızın gelişimine odaklamasını temin etmenin gayreti içinde olduk." dedi.

"Gençlik yıllarımızda Türkiye yasakların, yoklukların, korkuların, kuyrukların ülkesiydi." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Eskilerin deyimiyle bu ülke delikli kuruşa muhtaç olduğu kötü günler yaşadı." diye konuştu.

Gençlerin birçoğunun delikli kuruşları tanımadığını, kendilerinin ise onlarla büyüdüğünü anımsatan Erdoğan, eğitim hayatların 80-90 kişilik sınıflarda devam ettiğini, bazı okullarda ise 100-120 kişilik sınıfların bulunduğunu söyledi.

Boyası, badanası olmayan derme çatma okul binalarında hayatlarını geçirdiklerini, aynı sırada en az 3 öğrencinin oturduğu sınıflarda, kara tahta önünde, tebeşir tozları içinde ders işlemeye çalıştıklarını anlatan Erdoğan, öğrencilerin çoğunun abisinin, ablasının kitaplarıyla veya komşudan ödünç alınan kitaplarla okulunu bitirdiğini belirtti.

Teksir kağıtlarından yapılan kitapların satıldığını anlatan Erdoğan, kitap almak için kırtasiye önlerinde bir hafta nöbet beklendiğini anımsattı. Teksir notlarını bile elde etmekte güçlük çekildiğini dile getiren Erdoğan, "Şimdi ise biz kuşe kağıtta kitapları sıraların üzerine koyuyor ve öğrencilerimize teslim ediyoruz, eğitim öğretim sezonu başlarken." dedi.

Erdoğan, taşradaki okulların durumunun o zamanlar çok daha vahim olduğunu, çoğu zaman birkaç sınıfın bir arada eğitim öğretim gördüğü köy okullarında öğrencilerin ısınmak için yanlarında çantalarıyla beraber yakacak getirdiklerini söyledi.

Servis hizmeti olmadığı için öğrencilerin okullarına saatlerce yürümek zorunda kaldığını anlatan Erdoğan, kendisinin de yarım saatlik mesafeyi yürüdüğünü söyledi.

Kütüphane, laboratuvar, spor salonu gibi imkanların ise büyük şehirlerdeki okullarda bile lüks kabul edildiğine dikkati çeken Erdoğan, şimdi artık yeni okul inşa ederken spor salonlarının yapılmasını özellikle istediklerini ifade etti.

- "Eğitim öğretim altyapımızı tamamen yeniledik"

Erdoğan, "Bunlar şimdi birçok okullarımızda hamdolsun yapılıyor. Anlatıldığı zaman evlatlarımızın zihninde canlandırmakta bile zorlandığı bu tablo İstanbul, Ankara dahil ülkemizin birçok şehrinde maalesef olumsuzu yaşanıyordu ama biz bunları şimdi olumluya çevirdik. 18 yılda eğitim öğretime yaptığımız devasa yatırımlarla ülkemize ve milletimize yakışmayan o utanç tablolarına biz son verdik. Lider ülke Türkiye idealimize uygun şekilde eğitim öğretim altyapımızı tamamen yeniledik." dedi.

Bugün artık öğrencilerin ders kitaplarını bulma konusunda bir endişe yaşamadıklarını belirten Erdoğan, ilk ders zilinin çalmasıyla tüm okul kitaplarının sıralarında öğrencileri beklediğini dile getirdi.

Erdoğan, "Köylerdeki 667 bin evladımız okullarına saatlerce yürüyerek değil, kapısının önüne kadar gelen servis araçlarına, istisnalar dışında, binerek okuluna gidiyor. Okula gidemeyen öğrencilerimize verdiğimiz desteklerle, burslarla, kredilerle onların eğitim öğretim özlemlerini, okul hasretlerini sona erdirdik." diye konuştu.

Büyükşehirlerden ilçelere kadar okullara kütüphane ve laboratuvar kazandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülke genelindeki toplam 29 bin adet kütüphanemizle, 2 bin 750 dijital kütüphanemizle öğrencilerimize hizmet sunuyoruz. Spor salonundan mescidine, laboratuvarından atölyelerine kadar ihtiyaç duyulan her şeyin olduğu okullarımızın sayısı giderek artıyor. Kara tahtalar yerini etkileşimli tahtalara, 90 kişilik sınıflar yerini en fazla 25-30 kişinin olduğu sınıflara bırakıyor. Aynı anda birkaç sınıfın birden eğitim gördüğü okul manzaraları hamdolsun artık tamamen tarihe kavuşmuştur. Türkiye son 18 yılda eğitim öğretim altyapısını dünyada en hızlı geliştiren, en hızlı yenileyen ülkelerin başında geliyor. Daha önce biz başka ülkelerin eğitim öğretim şartlarına gıptayla bakarken şimdi birçok ülke bizim eğitim öğretim imkanlarını örnek alıyor."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan