Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda konuk oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda konuk oldu
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda misafir oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak, Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret etti.

Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Burada Dikmen ailesiyle orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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