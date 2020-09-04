Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik" Kaynak: AA