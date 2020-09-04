Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik"

04.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:02

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu...

Kaynak: AA

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