Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik"
04.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:02
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ankara-Niğde otoyolu) Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik"
Kaynak: AA