Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde de biz kazandık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde de biz kazandık."
Kaynak: AA
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