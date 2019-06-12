Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde de biz kazandık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde de biz kazandık."

Kaynak: AA
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