Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı yere gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji nakil hattına ait bağlantı aparatına kaynak yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocukla ilgilenmesi Tanıtım filmi gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı yere gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji nakil hattına ait bağlantı aparatına kaynak yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocukla ilgilenmesi

Tanıtım filmi gösterimi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı - Haberler
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