Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankapark Sadece Başkentimizin Değil Tüm Türkiye'nin Gurur Sembollerinden...
- Ankapark Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması Törene katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması ve "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye...
- Ankapark Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
Törene katılan vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması ve "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu. (1)
Kaynak: AA