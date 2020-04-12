Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır" Kaynak: AA