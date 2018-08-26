Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu İnsanlığın Geleceğinin Kilit Taşıdır"
- Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programına katılanlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'te gerçekleştirilecek "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"na katılarak konuştu.
- Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programına katılanlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'te gerçekleştirilecek "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"na katılarak konuştu. (3)