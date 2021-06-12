Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Yönetici, Teknik Heyet ve Sporcularını Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Yönetici, Teknik Heyet ve Sporcularını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Yönetici, Teknik Heyet ve Sporcularını Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübünün Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenörü Ergin Ataman, teknik heyet ve sporcular yer aldı.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Yönetici, Teknik Heyet ve Sporcularını Kabul Etti - Haberler
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