Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Yönetici, Teknik Heyet ve Sporcularını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.