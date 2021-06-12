Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Kulübünün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Kulübünün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Kulübünün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübünün Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenörü Ergin Ataman, teknik heyet ve sporcular yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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