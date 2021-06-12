CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ile teknik heyet ve basketbolcularını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Kulübünün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Kulübünün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti
NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.
NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Fatma Turgut Acun Ilıcalı
Spor Yiğit Şardan Roland Garros Nihat Özdemir Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 18:03:07. #1.16#

title