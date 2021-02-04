Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmalarını hedefliyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmalarını hedefliyoruz"

04.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:03

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (3)

Erdoğan: "(Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler) Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmalarını hedefliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmalarını hedefliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmalarını hedefliyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmalarını hedefliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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