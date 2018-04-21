Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana Muhalefetin Mühür Noktasındaki Yaklaşımıysa Eğer Burada Sandık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana Muhalefetin Mühür Noktasındaki Yaklaşımıysa Eğer Burada Sandık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin mühür noktasındaki yaklaşımıysa eğer burada sandık kurulundaki mühürden öte YSK'nın mührüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin mühür noktasındaki yaklaşımıysa eğer burada sandık kurulundaki mühürden öte YSK'nın mührüdür. YSK zaten bunların hepsini, bu mühür işlerini bitirerek bunları torbalıyor, ilgili yerlere gönderiyor. Bu konularda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil."

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