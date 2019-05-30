Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

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Erdoğan: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir."

Kaynak: AA