Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Çakmak'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'la telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'la telefonda görüştü.
Gazilik unvanı bulunan Osman Çakmak, Tokat Zile İlçe Jandarma Komutanlığı personeline bayram ziyaretine gitti.
Çakmak, ziyaret sırasında telefonda konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Polonya'da düzenlenecek 2021 Avrupa Ampute Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgiler verdi. Erdoğan, görüşmede milli takıma başarı dileklerinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki