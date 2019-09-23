Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan müslümanlarının aynı ortak paydada buluşması gerekiyor" - NEW

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan müslümanlarının aynı ortak paydada buluşması gerekiyor" - NEW

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.

23.09.2019 01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.

Kaynak: AA
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