Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikalılar ile harekat merkezi kurulması kararı verildi"

07.08.2019 21:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin, "Amerikalılar ile birlikte bir harekat merkezinin kurulması kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Türkiye'de ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, Ukrayna'da kısa süre önce yapılan seçimlerde aldıkları neticeden ötürü Zelenskiy'i tebrik etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in kritik bir dönemde çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydeden Erdoğan, Ukrayna halkına hizmet yolunda mevkidaşına başarılar diledi. Zelenskiy ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, görüşmelerde Zelenskiy'e Ukrayna'nın egemenliğini, siyasi birliğini desteklemeye devam edeceklerini ifade ettiklerini söyledi.

"(FETÖ ile mücadele) Ukrayna makamlarının bugüne kadar aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz"

Türkiye'nin, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını ve tanımayacağını sözlerine ekleyen Erdoğan, Kırım tatarlarının Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olduğunu belirtti. Erdoğan, "Devlet Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirme yönünde atacağımız adımları gözden geçirdik. Ülkelerimiz arasında uzun yıllardır devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerini neticelendirmenin vakti gelmiştir. 2018 yılında ticaret hacmi 4 milyar dolar civarındaydı. Kendimize yeni bir hedef belirledik, 10 milyar dolar. Türkiye ve Ukrayna 10 milyar dolar hedefini yakalar. Karşılıklı yapabileceğimiz birçok yatırım ve atacağımız adımlar var. Özellikle geçen yıl itibariyle 1 milyon 300 bin turist ülkemize geldi. Bu halklarımız arasındaki ilişkilerin de ne denli güzel geliştiğinin örneğidir. Yatırımlar konusunda altyapı, üstyapı Zeleyskiy ile çalışmaları hızlandırmak konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizde mevcut bazı sıkıntıların çözülmesi, karşılıklı yatırımların artırılması hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığı, güvenlik alanında iş birliği ve FETÖ ile mücadeledir. Bu kapsamda Ukrayna makamlarının bugüne kadar aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz. Mevcut iş birliğimizi ilerletme hususunda mevkidaşım ile tam bir fikir birliği içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu iradeyi fiiliyata geçirme yolunda önemli adımları atacağız" açıklamasında bulundu.

"Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin toplantıların olumlu ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Bu konuya ilişkin değerlendirme alabilir miyiz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"3 günlük bir görüşme oldu. Bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti. Bu görüşmeler devam edecek ancak şimdi bir adım atılıyor. Tarih vermeyeceğim şimdi Amerikalılar ile birlikte bir harekat merkezinin kurulması kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Adım atıldı mı atılmadı mı bu soru cevabını buluyor. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılar ile birlikte gerçekleştiriliyor." - ANKARA

Kaynak: İHA