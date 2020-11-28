Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. yıllık toplantısı vesilesiyle oluşan kardeşlik ikliminin, İslam ümmetine umut ve güç...
28.11.2020 10:44 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. yıllık toplantısı vesilesiyle oluşan kardeşlik ikliminin, İslam ümmetine umut ve güç vereceğine inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. yıllık toplantısı vesilesiyle oluşan kardeşlik ikliminin, İslam ümmetine umut ve güç vereceğine inanıyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı