Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Amerika ile ilgili) 'İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Amerika ile ilgili) "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Amerika ile ilgili)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Amerika ile ilgili) "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Amerika ile ilgili) "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Amerika ile ilgili) 'İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir' - Haberler
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