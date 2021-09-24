Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Amerika ile ilgili) "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Amerika ile ilgili) "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Amerika ile ilgili) "İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir" - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
"Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.