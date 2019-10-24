Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika ile anlaşma) Hiçbir yerde terör örgütüyle müzakere veya terör...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika ile anlaşma) Hiçbir yerde terör örgütüyle müzakere veya terör...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika ile anlaşma) Hiçbir yerde terör örgütüyle müzakere veya terör örgütüyle anlaşma ifadesi geçmez. Ne geçer? Amerika ile Türkiye Cumhuriyeti şu, şu konularda anlaşmaya varmışlardır.

24.10.2019 21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika ile anlaşma) Hiçbir yerde terör örgütüyle müzakere veya terör örgütüyle anlaşma ifadesi geçmez. Ne geçer? Amerika ile Türkiye Cumhuriyeti şu, şu konularda anlaşmaya varmışlardır."

Kaynak: AA
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