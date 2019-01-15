IHAAW171800-SIY/15-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri, son yıllarda PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG teröristlerine silah ve eğitim desteği verdi. Bu stratejik açıdan ve ahlaken sorunlu adımlar, DEAŞ terör örgütüyle mücadele adı altında atıldı. ABD'nin bu yanılgısı, DEAŞ baskısı altında yaşayan Suriyelilerin bir başka terör örgütünün kontrolü altına girmesine neden oldu." 15.01.2019 17: 18: 00 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA