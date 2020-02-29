Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi şehitler vermediğimiz, huzurlu, güvenli, müreffeh bir...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi şehitler vermediğimiz, huzurlu, güvenli, müreffeh bir... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi şehitler vermediğimiz, huzurlu, güvenli, müreffeh bir...

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.

29.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi şehitler vermediğimiz, huzurlu, güvenli, müreffeh bir...

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi şehitler vermediğimiz, huzurlu, güvenli, müreffeh bir...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler