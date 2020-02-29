Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi şehitler vermediğimiz, huzurlu, güvenli, müreffeh bir...
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.
29.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:39
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.
Kaynak: AA