Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır."
Kaynak: AA
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