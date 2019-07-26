Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır."

Kaynak: AA
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