Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmesini sağlamak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz serbest piyasa kurallarına aykırı bir iş ve işlem yapmıyoruz. Tam tersine art niyetle spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarının işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden eğitime kadar çeşitli konularda önemli açıklamalarda bulunurken, orman işçilerine de müjde verdi. Döviz kurunu serbest piyasa ekonomi kuralları içerisinde Türkiye'nin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığı programın amacına ulaştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu taktirle karşılamış, benimsemiş, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı bir iş ve işlem yapmıyoruz. Tam tersine art niyetle spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarının işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. Bu, kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişmedir. Bazılarının bu durumdan mutlu olmadıklarını görüyoruz. Dün, Türkiye terör örgütlerinin saldırısı altındayken yüzleri gülenlerin, biz terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezdiğimizde yüzleri düşmüştü. Dün, Türkiye siyasi ve sosyal kaos denemeleri ve darbe girişimleri ile boğuşurken yüzleri gülenlerin, biz ülkemizi huzura, istikrara, güvene kavuşturarak yolumuza devam ettiğimizde yüzleri düşmüştü. Bugün de Türkiye kur üzerinden çökertilmeye çalışılırken yüzleri gülenlerin, istikrar ve güven iklimi yeniden güçlenmeye başladığında yüzlerinin düştüğünü görüyoruz. Hangi akıl ve vicdan sahibinin morali ülkenin hayrına, milletinin menfaatine olan böyle bir gelişme karşısında bozulabilir bilmiyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor, katılmıyor, farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ama ülkenin ve milletin hayrına bir gelişme yaşandığında hiç değilse susma, bir kenara çekilme erdemini gösterin. Dün çıkmış birisi 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı, bu iş kaldığı yerden devam edecek' mealinde açıklama yapıyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı inşallah en kısa zamanda benim milletim verecek. Bu sözün tercümesi 'kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ve ekonominin kuralları ile ilgisi olmayan seviyelere çıkmasını dilemektir, teşvik etmektir.' Bunlarla ilgili BDDK yargı yolunu açtı. Siz bu ülkenin değerleri ile oynayamazsınız. Merkez Bankası'nın başında da olsanız, evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla beraber yol yürürsünüz. Size bu dönemlerde arka çıkanlar, sahip çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Boşuna yol kesmeye çalışırsın, buna ne gücün ne aklın yeter. Bir insanın kendi ülkesine bu derece düşman kesilebilmesi için ya aklını ve vicdanını kiraya vererek ihanet çukuruna düşmesi ya da aklı ve vicdanını tamamen kaybetmesi gerek. Bu muhterisleri kendi kinleriyle, kendi hırsları ile baş başa bırakıp kendi işimize bakacağız" diye konuştu.

"Kurun dengeye oturmasının sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil, üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme olduğu unutulmamalıdır" açıklamasında bulunan Erdoğan, ihracatçının önünü görebilmesini sağlamanın da tüm ekonomiye müspet yönde etki yapacağının altını çizdi. Erdoğan, "Dolayısıyla burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil, ülkemizin tamamıdır. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyor, ülkemizi cari fazla ile büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımlarını kaybetmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Özellikle çalışanlarımızın kazancını artırmaya yönelik ciddi adımlar attık. Kamu işçilerine ve memurlara yapılan toplu sözleşmeleri enflasyon farkı ile garanti altına aldık. Asgari ücrete yüzde 50 ile tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Uzun yılların özlemini hayata geçirerek asgari ücreti vergi dışı da bıraktık. Yıllardır 'asgari ücret vergi dışı kalmalı' deniliyordu, bunu da bizim iktidarımız başardı. Bununla kalmadık, memurlarımız dahil tüm çalışanların asgari ücret rakamı kadar ki gelirlerini de aynı kapsama aldık. Memurlarımızla toplu sözleşme artışına ve enflasyon farkına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık ücret artışı sağladık. Memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını önümüzdeki yıl içinde hayata geçiriyoruz. Özel sektörümüzün de kendi çalışanlarına bu gelişmeler doğrultusunda hak ettikleri ücreti taktim edeceğinden şüphe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

"2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yüzde 51 oranında artırıyoruz"

Orman işçilerine müjde veren Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülke olarak ormancılık faaliyetlerinde gerçekten gurur veren çalışmalara imza atıyoruz. Son 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını gerçekleştirerek 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktır. Bu faaliyetleri yürüten orman köylümüze gereken desteği veriyoruz. Ormanların bakım ve üretim işlerini yapan orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yılbaşından itibaren yüzde 23, temmuz ayı itibariyle yüzde 23 olmak üzere yıllık ortalama yüzde 51 oranında artırıyoruz. Orman köylümüzün alın terinin karşılığını vereceğine inandığım bu artışların hayırlı olmasını diliyorum."

Türkiye'de bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut ve mercimek üreticilerinin verim kaybı yaşadığını hatırlatan Erdoğan, "Kuraklıktan zarar gören toplam 651 bin üreticimize verim kaybı oranlarına göre değişen oranlarda kuraklık desteklemesi yapıyoruz. Bu kapsamda toplam 2,6 milyar lira kuraklık desteğini çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık. Amacımız çiftçilerimizin topumu toprakla buluşturmasını, ekmesini, üretmesini devam ettirmektir. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerine müjde

Önümüzdeki dönemde eğitim ve kültürün önceliklerin ilk sıralarında yer alacağını ifade eden Erdoğan, "Bu çerçevede eğitim-öğretim alanında maziden atiye köprü kuran yeni ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yürütüyoruz. 7 yıl aradan sonra Milli Eğitim Şurası'nı topladık. Çok önemli kararlar alındı. Bu kararlar; eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmalarımızda bize yol gösterecektir. Organize sanayi bölgelerinin tamamında mesleki eğitim kurma sözü vermiştik. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız gerekli çalışmaları tamamladı. Artık ülkemizdeki 251 OSB'nin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Bu eğitim merkezleri, OSB'lerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirecektir" şeklinde konuştu.

3308 sayılı Meslek Kanunu'nda iki önemli değişikliğe gidildiğini belirten Erdoğan, "Bunların ilki ile mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin aldıkları asgari ücretim üçte biri tutarındaki aylığın devlet tarafından ödenmesini sağlıyoruz. İkincisiyle de mesleki eğitimin son sınıfındaki kalfaların asgari ücretin üçte biri kadar değil, yarısı kadar ücret almalarını temin ediyoruz. Böylece mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi daha da artacaktır. Amacımız hiçbir sektörde hiçbir firmanın 'Aradığım elemanını bulamıyorum' diyemeyeceği bir mesleki eğitim sistemini kurmaktır. Nitekim bu adımların faydasını şimdiden görmeye başladık. Mesela mesleki eğitimdeki döner sermayelerin üretim kapasitesi yüzde 63 artışla 700 milyon liraya ulaştı. Buradan elde edilen gelirlerden meslek lisesi öğrencilerimiz 42 milyon lira, öğretmenlerimiz de 102 milyon lira pay aldılar. İnşallah önümüzdeki yıl meslek liselerimizin üretim kapasitesini 1,5 milyar liraya çıkartmayı, böylece meslek lisesi öğrencilerimizin bu imkandan faydalandırmayı hedefliyoruz. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Sonucu 15 dakikada belli olan bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarımızda uygulamaya sokulacaktır. Okullarımızın tamamında kütüphane kurmak için Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi başlattık. Bu kapsamda 1,5 ay gibi kısa sürede 13 bin 500 kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. İnşallah bu ayın sonunda bu proje tamamlanacak ve kütüphanesiz okul kalmayacak. Okullarımızın doğal gaz dönüşüm taleplerinin hepsini karşıladık. Son olarak 15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah 31 Ocak tarihinde bu öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz. Eğitimdeki okul, öğretmen, sistem eksiklerini büyük ölçüde giderdiğimiz için bundan sonra artık enerjimizi kalitenin yükseltilmesine vereceğiz" dedi.

"Türkovac tüm dünya ile tüm insanlık ile buluşuyor"

Erdoğan, Türkovac ile ilgili bir müjde paylaşacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyamız son 2 yıldır korona virüs salgını ile mücadele ediyor. Salgının çeşitli varyantlar ve şekillerle daha epeyce zaman hayatımızda kalacağı anlaşılıyor. Avrupa ülkelerinde yeniden kapanmalar başladı. Hamdolsun biz güçlü sağlık sistemimiz, yaygın aşılama oranımız, tedbirlere riayetimizle bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz. İşte en kritik anda bile 3 ay gibi kısa sürede Çam Sakura Hastanesi'ni bitirdik. 3 aylık süreye ise biz Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de bin 6 odalı iki hastaneyi yetiştirdik. Bu arada bir tanesini de Arnavutköy'de bitirdik. Numan Bey'in babasının adını verdiğimiz o tarihi eseri modern bir hastaneye çevirdik. Hasta ve vefat sayılarındaki aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Salgına karşı en güçlü tedbir olan aşıyı kendimiz üretmek için uzunca bir süredir çalışıyorduk. Grup toplantımızın ardından bu konuda bir müjdeyi canlı bağlantı ile milletimizle paylaşacağız. Şanlıurfa'daki bu merkez, İstanbul'da atacağımız bir diğer adım ile Türkovac tüm dünya ile tüm insanlık ile buluşuyor." - ANKARA

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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