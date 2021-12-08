Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır"

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin asırlardır defalarca teşebbüs ettiği ancak her seferinde yarım kalan hatta geriye giden büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

AA - Son Dakika Haberleri

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