Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır."

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AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri

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