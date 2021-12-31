Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine...
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır."
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
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