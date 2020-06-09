Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız enflasyonu kademe kademe düşürerek 2022'de yüzde 5'in altına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız enflasyonu kademe kademe düşürerek 2022'de yüzde 5'in altına...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

09.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:17

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

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Erdoğan: "Amacımız 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya, 2022'de yüzde 5'in altına indirmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amacımız enflasyonu kademe kademe düşürerek 2022'de yüzde 5'in altına...

Kaynak: AA

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