Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim...

06.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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