Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim...
06.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel