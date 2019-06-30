Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaretinin ardından Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesinde Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı basına kapalı görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.
Kaynak: AA
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