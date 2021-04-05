Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyarette bulundu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Beştepe'de bulunan Türkeş'in mezarına gitti. Erdoğan'ı burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine kırmızı ve beyaz karanfiller veren küçük bir çocuğu sevdi.

Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti.

Erdoğan'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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