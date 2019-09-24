Cumhurbaşkanı erdoğan, almanya şansölyesi merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı erdoğan, almanya şansölyesi merkel ile görüştü

24.09.2019 09:28
Cumhurbaşkanı erdoğan, almanya şansölyesi merkel ile görüştü
Kaynak: DHA
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