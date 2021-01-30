Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.