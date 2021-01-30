Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel...

30.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 19:39:25. #1.15#
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