Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump G20 Zirvesi'nde Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. 20 dakika süren görüşme ile İki liderin Suriye sorununu masaya yatırdığı öğrenildi. Görüşmenin içeriği ile ilgili açıklama bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE PUTİN'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Trump'tan önce Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile bir araya gelen Erdoğan, öğlen saatlerinde de Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'le ikili görüşme gerçekleştirmişti.

TRUMP'TAN G20 VİDEOSU

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından G20 Zirvesi'nin ilk gününü özetleyen bir videoyu yayınladı.

"G20'NİN İLK GÜNÜ HARİKA GEÇTİ"

Hamburg'da dünya liderleriyle ilk günün harika geçtiği notunu düşen Trump, ikinci günü sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFLARI DA YER ALDI

Trump'ın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin fotoğrafları da yer aldı.

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