Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.



Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hamburg'da, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabulünün hemen sonrasında konaklayacağı Sofitel Otel'e geldi.



Burada kendisini bekleyen Türk vatandaşlarca coşkulu şekilde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığı el sallayarak selamladı.



Otelin önünde bekleyen gurbetçiler bir süre, "Avrupa duy sesimizi, işte bu reisin ayak sesleri", "Dik dur eğilme, bu millet seninle", "Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde slogan attı.



Alman polisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin çevresinde ve helikopterlerle geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.



Emine Erdoğan'a sevgi gösterisi



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeye geçtiği sırada eşi Emine Erdoğan da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile Hamburg'da konaklayacakları otele geldi.



Otelin çevresinde bekleyen gurbetçi vatandaşlar, Emine Erdoğan'ı sloganlar ve sevgi gösterisiyle karşıladı.



Gurbetçi vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan, "Hoşgeldiniz", "Kırmızı-beyaz" şeklinde slogan attı.



Emine Erdoğan da vatandaşları selamlamak üzere yanlarına gitti. Bu sırada vatandaşların, "Reis nerede?" sorusuna Emine Erdoğan, "Bir saat sonra gelecek." karşılığını verdi.