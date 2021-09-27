Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya'da 290 bin, Hollanda'da 113 bin, İspanya'da 91 bin seviyesindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya'da 290 bin, Hollanda'da 113 bin, İspanya'da 91 bin seviyesindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Almanya'da 290 bin, Hollanda'da 113 bin, İspanya'da 91 bin seviyesindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle açık ara birincidir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."
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