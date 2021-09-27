Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Almanya'da 290 bin, Hollanda'da 113 bin, İspanya'da 91 bin seviyesindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle açık ara birincidir." - ANKARA

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