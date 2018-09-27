Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da (2)

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek üzere Almanya'ya gitti.

Erdoğan, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Erdoğan Almanya ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında Erdoğan ile Merkel'in görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Seibert, Merkel'in Cuma günü Başbakanlık Binası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Görüşme kapsamında iki liderin birlikte öğle yemeği yiyeceğini belirten Seibert, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklarını ifade etti. Seibert, Erdoğan ve Merkel'in Cumartesi günü de çalışma kahvaltısı için bir araya geleceklerini söyledi.

Hükümet Sözcüsü Seibert, Merkel'in görüşmede "Türk ve Alman ilişkilerine ilişkin konuları geniş bir yelpazede" ele almak istediğinin altını çizdi.

Bunların arasında "zorlu konuların" yanı sıra "uluslararası dış politikada kaygı yaratan" meselelerin bulunduğunu belirten Seibert, Suriye'yi buna örnek verdi.

Seibert, iki liderin "ele alacağı çok fazla konu bulunduğu için, pek sık görülmeyen şekilde bir ziyaret kapsamında iki buluşmanın öngörüldüğünü" de sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü:

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