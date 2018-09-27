Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek üzere Almanya'ya gitti.
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek üzere Almanya'ya gitti.
Erdoğan, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Erdoğan Almanya ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Almanya'ya inişi - İstanbul