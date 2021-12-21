Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Scholz'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyunun ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eş güdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

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