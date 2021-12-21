Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmesinde yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmesinde yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmesinde yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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