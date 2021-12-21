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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Haber :  ANKARA,


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