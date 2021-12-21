Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi. - ANKARA

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmesinde yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmesinde yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya...

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