Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü
01.07.2020 22:42 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmış, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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