Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmış, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA