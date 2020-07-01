Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
01.07.2020 22:33 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmış, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA