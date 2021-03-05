Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü

05.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini, kademeli ve kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, olumlu gelişmelerle birlikte nisanda turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

Erdoğan, Suriye'de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeliyi fiilen koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği'nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret etti.

18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi konusuna değinen Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi.

Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an evvel görevine başlamasının öncelik taşıdığını belirten Erdoğan, Suriye'de siyasi sürecin etkin şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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