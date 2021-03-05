Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

05.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans yöntemi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans yöntemi ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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