Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
22.07.2020 00:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 00:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Erdoğan ve Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.

Kaynak: AA

Manşet

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