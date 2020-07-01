Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
01.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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