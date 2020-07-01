Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
01.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:46
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Ayrıca görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.
Kaynak: AA