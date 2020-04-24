Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, COVID-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
24.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, COVID-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: Dunya.com