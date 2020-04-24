Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, COVID-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, COVID-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Kaynak: Dunya.com