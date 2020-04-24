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Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Ekonomi, Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, COVID-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

24.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, COVID-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: Dunya.com

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