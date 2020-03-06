Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti

06.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı ile telefonda görüştü.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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